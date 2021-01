Ihren 80. Geburtstag feiert am Samstag in der Contwiger Bahnhofstraße Barbara Sefrin.

Geboren wurde die Jubilarin in Jena in Thüringen. Dort hatte sie eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht und nach einem Fotolabor-Kurs bei Carl Zeiss Jena in einem Konsum-Laden Fotoapparate verkauft.

Mit 18 flüchtete Barbara Sefrin als junge Frau alleine über Ost-Berlin in den Westen und lernte im Saarland ihren Mann kennen, den sie 1965 heiratete.

Zusammen mit ihrem Mann baute sie dessen Contwiger Möbelspedition aus und erledigte die Büroarbeit. Neben ihrem Garten sind ihre Enkel und Urenkel ihre Hobbys. Mit ihrem verstorbenen Mann war Barbara Sefrin oft und gerne nach Südtirol gereist, wie sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt. Neben einer Tochter gratulieren heute zwei Enkel und vier Urenkel.