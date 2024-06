Die Bürgermeisterwahlen boten einige Überraschungen. In Pirmasens-Land unterlagen drei Ortschefs ihren Herausforderern. Ganz knapp war’s in Wilgartswiesen.

VG Dahner Felsenland

„Es wurde fünfmal nachgezählt“, sagte Karl Sarter von der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland mit Blick auf das Ergebnis der Ortsvorsteherwahl in Petersbächel. Es war die kurioseste Entscheidung des Wahlabends. Ralf Birnstein und Georg Dillmann erhielten jeweils 59 Stimmen, sie treten in zwei Wochen noch einmal zur Stichwahl an. Wie schon vor fünf Jahren gab es in Dahn trotz dreier Bürgermeisterkandidaten keine Stichwahl. Stadtbürgermeister Holger Zwick (WG Zwick) siegte deutlich mit 70,9 Prozent der Stimmen. In Bobenthal bleibt Markus Keller Bürgermeister (74,5 Prozent). Bruchweiler-Bärenbach bekommt eine Bürgermeisterin: Simone Stahl (FWG) setzte sich mit 53,3 Prozent gegen Egon Burkhart (WG Burkhart) durch. In Bundenthal wurde Daniel Frey mit 86,7 Prozent im Amt bestätigt. Christof Müller (FWG) bleibt Ortsbürgermeister von Busenberg, er setzte sich mit 29 Stimmen Vorsprung und 52 Prozent gegen Brigitta Geiger-Spieß (SPD) durch. Walter Schwartz (CDU) bleibt Ortsbürgermeister von Erfweiler (88,5 Prozent), ebenso wie Dirk Eichberger in Erlenbach (77,2). Obwohl er keinen Gegenkandidaten hatte, musste Fischbachs Ortsbürgermeister Michael Schreiber zittern: Er kam auf 50,3 Prozent der Stimmen, das waren nur fünf Ja-Stimmen mehr als Nein-Stimmen (426:421). Rouven Fritzinger wird neuer Ortschef von Ludwigswinkel, er setzte sich mit 78,9 Prozent der Stimmen gegen Franz Sommer durch. 92,7 Prozent der Wähler in Niederschlettenbach votierten für Amtsinhaber Thomas Pietsch. Ralf Weber (FWG) wurde mit 70,7 Prozent der Stimmen im Amt als Rumbacher Ortsbürgermeister bestätigt. Schindhards Ortsbürgermeister Tobias Herberg (WG Schindhard hat Zukunft) erhielt mit 94,5 Prozent die größte Zustimmung aller Bürgermeister. In Schönau wurde Frank Metzke zum Ortsbürgermeister gewählt (84,3 Prozent).

VG Hauenstein

In der Verbandsgemeinde Hauenstein gibt es wie erwartet zwei Stichwahlen. In Hauenstein lagen Amtsinhaber Michael Zimmermann (CDU, 35,5 Prozent) und Steffen Mellein (WG Hääschde, 32,5 Prozent) vorne. Aus dem Rennen sind die drei weiteren Bewerber Andreas Wilde (SPD, 19,3 Prozent), Komiker Bernhard Scherthan (7,8 Prozent) und Manfred Seibel (Grüne, 5,1 Prozent). Für Einzelbewerber Scherthan, der 182 Stimmen bekam, ist es ein Achtungserfolg, nicht Letzter geworden zu sein. In Hinterweidenthal gab es vier Kandidaten, Georg Eitel (CDU) hat es mit 31,4 Prozent der Stimmen in die Stichwahl geschafft, in der er am 23. Juni auf seinen Parteifreund Manfred Schary (WG Schary) trifft. Schary kam mit 27,4 Prozent auf Rang zwei, zwei Stimmen hatte er mehr als Torsten Frahry (FWG), der ganz knapp aus dem Rennen ist. Abgeschlagen war SPD-Kandidatin Yvonne Sarther (14,1 Prozent). Nur zwei Stimmen trennten in WilgartswiesenMarkus Schöffel und Amtsinhaber Manfred Schoch. Schöffel löst mit 50,2 Prozent der Stimmen Schoch als Ortsbürgermeister ab. Michael Eck wurde zum Ortsvorsteher des Hermersbergerhofs gewählt.

VG Pirmasens-Land

In der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land wurden drei Ortsbürgermeister nicht mehr wiedergewählt. In Eppenbrunn setzte sich CDU-Herausforderer Thomas Heinemann mit 55,6 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Andreas Pein (SPD) durch. Bislang war Heinemann Beigeordneter. Silke Rink (SG Seebach) löst in Obersimten Amtsinhaber Thorsten Höh (CDU) ab. Die zwischenzeitlich als Beigeordnete zurückgetretene Rink kam auf 55,4 Prozent der Stimmen. In Vinningen musste sich Felix Kupper CDU-Herausforderer Willy Diemert geschlagen geben. Der bisherige Beigeordnete Diemert erhielt mit 68,9 Prozent mehr als doppelt so viele Stimmen wie Kupper (674:305). Herbert Heid wird neuer Bürgermeister in Ruppertsweiler (74,3 Prozent). Klaus Weber in Bottenbach (93,1 Prozent), Philipp Andreas in Hilst (80,1), Steffen Schwarz in Kröppen (83), Martin Niebuhr in Lemberg (67,8), Marco Maas in Schweix (81) und HaraldHatzfeld in Trulben (74,5) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

VG Rodalben

Zwei Überraschungen gab es in der Verbandsgemeinde Rodalben. In Clausen setzte sich der junge Kandidat der FWG Clausen, Jens Dresen, gegen Georg Schäfer durch. Auf Dresen entfielen 56,3 Prozent, auf den Ersten Beigeordneten von der CDU 43,7 Prozent. Der langjährige Ortsbürgermeister Harald Wadle hatte nicht mehr kandidiert. In Donsieders hat die SPD das Bürgermeisteramt verloren. Amtsinhaber Peter Spitzer hatte auf die Kandidatur verzichtet, der Beigeordnete Rainer Marten trat für die Sozialdemokraten an und musste sich deutlich Rainer Peifer (WG Peifer) geschlagen geben. Peifer gewann mit 66,3 Prozent. Mit 26 Stimmen mehr als Herausforderer Klaus Germann (CDU) buchte in Leimen Amtsinhaber Alexander Frey (FWG) seine dritte Amtszeit. In Merzalben setzte sich Amtsinhaber Michael Köhler (CDU) mit 54,4 Prozent der Stimmen gegen Rüdeger Eser durch. 87,9 Prozent der Stimmen erhielt Münchweilers Ortschef Timo Bäuerle (CDU), der keinen Gegenkandidaten hatte. Laut Verbandsgemeindeverwaltung lag die Wahlbeteiligung bei sehr hohen 95,5 Prozent. Einen deutlichen Sieg feierte Rodalbens Stadtbürgermeister Claus Schäfer, der dieses Mal für die CDU angetreten ist. Auf ihn entfielen 72,2 Prozent der Stimmen, SPD-Bewerber Wolfgang Schultz erhielt exakt 1000 Stimmen (27,8 Prozent).

VG Thaleischweiler-Wallhalben

Wo die Amtsinhaber in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben erneut antraten, wurden sie auch wieder gewählt. Das gilt für Andreas Schneider in Herschberg, der sich mit 65,5 Prozent der Stimmen gegen Dietmar Huber (SPD) durchsetzte. Ohne Gegenkandidaten wurden Ricarda Holub in Höheischweiler (70,3 Prozent), Gerhard Hoffmann (BfH, 71,9 Prozent) in Höhfröschen, Walter Arzt in Krähenberg (88,3 Prozent), Herbert Semmet (CDU, 81,8 Prozent) in Maßweiler und Jürgen Beil (CDU, 87,9 Prozent) in Nünschweiler in ihren Ämtern bestätigt. In Obernheim-Kirchenarnbach setzte sich die 29-jährige Katharina Bäcker mit 13 Stimmen Vorsprung gegen Ralf Hemmer (CDU) durch. Thomas Auer (FWG) ist künftig Bürgermeister von Petersberg (78,1 Prozent), Pirmin Zimmer bleibt es in Reifenberg (64 Prozent). Amtsinhaber PeterRoschy (SPD) setzte sich mit 51 Prozent der Stimmen in Rieschweiler-Mühlbach gegen Herausforderer Hans-Dieter Bißbort (FWG) durch. In Saalstadt bleibt Gerd Kiefer (83,5 Prozent) im Amt, Martin Eichert (75,6 Prozent) tut dies in Schauerberg. Nachfolger von Thomas Peifer als Ortsbürgermeister von Thaleischweiler-Fröschen wird ebenfalls ein CDU-Mann: Florian Auer setzte sich mit 62,1 Prozent der Stimmen gegen Bruno Clauß durch. 2019 war Peter Sprengart (CDU) noch in der Stichwahl um das Wallhalber Bürgermeisteramt gescheitert, jetzt setzte er sich gegen Volker Bauer (WG Bauer) mit 62 Prozent der Stimmen durch. Michael Schmitt (CDU) bleibt Ortschef in Weselberg, Herausfordererin Henriette Wirth kam auf 25,5 Prozent der Stimmen. In Winterbach lenkt weiterhin Andreas Weizel die Geschicke des Dorfs, er erhielt 83,7 Prozent der Stimmen.

VG Waldfischbach-Burgalben

In der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben sind die Amtsinhaber, die sich der Wahl gestellt haben, in ihren Ämtern bestätigt worden. Marika Vatter bleibt Ortsbürgermeisterin in Geiselberg, sie setzte sich mit 24 Stimmen Vorsprung gegen Oliver Osranek durch. Heltersbergs Ortschef Ralf Mohrhardt erhielt 68,6 Prozent der Stimmen. Erich Sommer (CDU) setzte sich gegen Jochen Werle (SPD) mit 64 Prozent der Stimmen durch und bleibt Ortsbürgermeister in Hermersberg. MikeMangold (SPD) folgt Lothar Weber in Höheinöd nach und erhielt 83,6 Prozent der Stimmen. Mit 69,9 Prozent der Stimmen wurde Walfried Schäfer (CDU) im Amt des Ortsbürgermeisters von Horbach bestätigt. In Schmalenberg bleibt Peter Seibert (WG Seibert) Ortschef, auch in Steinalben wurde Klaus Reischmann (CDU) mit 71,9 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Deutlich setzte sich Amtsinhaber MichaelOestreicher (BWB) in Waldfischbach-Burgalben durch. Er erhielt 75,5 Prozent der Stimmen, Jürgen Schmalenberger (SPD) kam auf 24,5 Prozent.

Mehr zur Wahl

