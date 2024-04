Für Winterbachs Ortsbürgermeister Andreas Weizel sei es eine Herzensangelegenheit, sich weitere fünf Jahre um die Belange der Bewohner seines Dorfes kümmern zu dürfen, betont er. Er ist dort aufgewachsen, wohne gerne in Winterbach, genieße sein Familienglück und fühle sich in der Dorfgemeinschaft wohl.

Wichtig sei ihm, bis Sommer alle Verschönerungen rund um die Kindertagesstätte (Kita) abzuschließen. Dank engagierten Eltern und dem Rat konnten die Kosten für das Projekt laut Weizel gesenkt werden. Für die Jahre 2025 und 2026 seien alle Kita-Plätze vergeben. Die Kita ist nicht das einzige laufende Projekt, das Weizel abschließen möchte. Die bei der Erneuerung des Wirtschaftsweges zur Battweiler Höhe aufgetretenen Probleme seien ausgeräumt. Die Bauarbeiten liefen wieder an. Für die Landwirtschaft und für Radfahrer soll dort ein sicherer Weg geschaffen werden. Die Erneuerung der Fahrbahndecke im unteren Teil der Winterbacher Ortsdurchfahrt soll Mitte Mai erledigt werden. Der Ortsbürgermeister wolle im Gespräch mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) erreichen, dass das zweite sanierungsbedürftige Teilstück in Richtung Wallhalben mit der Erneuerung der Wasserleitung zügig folgt.

Radweg nach Oberauerbach

Die neuen Bauplätze in der Winterbacher Ortsmitte sollen bald bebaut werden können. Der Bebauungsplan soll vor dem Beginn des Sommers beschlossen werden, sagt Weizel. Auf jeden Fall wolle Winterbach alle Voraussetzungen dafür schaffen, dass der LBM den Ausbau des Radwegs nach Oberauerbach in Angriff nehmen kann. Dabei solle keine weitere Zeit ungenutzt verstreichen, da es eine sinnvolle Maßnahme für die Verkehrssicherheit radelnder Familien und ein Angebot für gesunde Bewegung sei. In Sachen schnelles Internet für die Dorfbewohner möchte Weizel gerne auf das Gaspedal treten. Er glaubt, dass das Land mit Nachdruck ein Machtwort sprechen müsse, damit das Ziel bald überall erreicht wird. Weizel will an der beliebten Weinwanderung festhalten und auch die Kerwe weiterhin durchführen. Der Umwelttag bleibe Bestandteil des gesunden Dorflebens.

Weizel hat in Winterbach eine Dachdeckerfirma. Er ist verheiratet, 48 Jahre alt und hat drei Söhne, die ihn in Schwung halten.