Am Dienstag, 30. April , feiert das Ehepaar Georg und Helga Burkhart im Kreis der Familie das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit.

Fast drei Generationen Hauensteiner und Südpfälzer lernten beim „Schorsch“ das Autofahren, und nebenher war Georg Burkhart auch noch 31 Jahre lang Kirchendiener an der Hauensteiner Friedenskirche, die vor zwei Jahren profaniert und in den nächsten Wochen abgerissen werden soll. Im Sommer soll es dann ein großes Fest geben, wenn anlässlich des runden Geburtstages von Ehefrau Helga die große Verwandtschaft zusammenkommen wird.

Der 1938 geborene Ehemann begann im Jahr 1952 sein Berufsleben „in de Fawwerik“. Die ersten Monate dieser Zeit wohnte die Familie noch in Albersweiler und zog dann Ende 1952 nach Hauenstein, wo der Vater schon lange Betriebsschreiner beim „Bisson“ war. Als es zur Bundeswehr ging, begann auch für den jungen Georg Burkart ein ganz neuer Lebenslauf, der auch sein späteres Berufsleben beeinflussen sollte. Der technisch versierte Hauensteiner bewarb sich als Berufssoldat, durchlief alle notwendigen Ausbildungen an den Bundesfachschulen und entschied sich schließlich für die Laufbahn des Fahrlehrers beim Bund, wo er die jungen Soldaten auf allen Militärfahrzeugen schulte. Und wie es das Schicksal mit dem strebsamen Pfälzer so wollte, lernte er im hessischen Fritzlar, wo er lange Jahre seiner Bundeswehrzeit verbrachte, seine Frau Helga kennen und lieben.

Fahrschule floriert

Nachdem der junge Ehemann auch alle Voraussetzungen als ziviler Fahrlehrer absolviert hatte, fand die junge Familie in Hauenstein ihren Ankerplatz fürs Leben, „ wo ich mich immer sehr wohl gefühlt habe“, meint Helga Burkart im Rückblick auf die langen gemeinsamen Jahrzehnte.

Die Fahrschule wurde im geräumigen Neubau „Auf dem Kamm“ eingerichtet, florierte und Burkart konnte „unzähligen jungen Menschen beim Erwerb ihres Führerscheins am eigenen Wohnort helfen“, blickt „de Schorsch“ auf ein erfülltes Leben zurück.

Umzug ins altersgerechte Domizil

Das Ehepaar, dem vier Kinder geschenkt wurden, engagierte sich schon frühzeitig in den Einrichtungen der Pfarrgemeinde. Georg Burkhart war seit seiner frühen Jugend Mitglied der damals sehr starken Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) und übernahm auch das Amt des Kirchendieners in der neuen Friedenskirche im Hauensteiner Neubaugebiet „Hinter dem Felsen“, das er über drei Jahrzehnte innehatte. Mehrere Perioden gehörte er auch dem Verwaltungsrat der Pfarrei an, und als er schließlich mit seinem Hauptberuf 2003 in Rente ging, übernahm er noch für viele Jahre den Dienst als Hausmeister der Pfarrgemeinde.

Und noch einen besonderen Wunsch erfüllte sich das Ehepaar in der Rentenzeit: Georg und Helga Burkhart verkauften ihr Anwesen „Auf dem Kamm“ und bauten sich 2004 in einer schönen Wohnlage im Neubauviertel oberhalb der Kapelle ein altersgerechtes neues Domizil, von wo sie die herrliche Aussicht über Hauenstein jeden Tag aufs neue genießen können.