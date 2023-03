Die Integrierte Gesamtschule Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben hat in dieser Woche 36 Abiturienten verabschiedet.

Noel Albrecht (Pirmasens), Mirja Bockmayer (Rodalben), Julia Bohn (Rieschweiler-Mühlbach), Fabio-Andrea Collofong (Kaiserslautern), Nora Cronauer (Münchweiler), Jonas Deßloch (Bottenbach), Jonas Eschbacher (Rodalben), Laura Fensch (Weselberg), Manuel Giese (Waldfischbach-Burgalben), Lilly Gundacker (Hermersberg), Sina Heisel (Waldfischbach-Burgalben), Vanessa Heiser (Rodalben), Kevin Käfer (Heltersberg), Luisa Kämmerer (Leimen), Lukas Klug (Weselberg), Tabea Knebel (Schmalenberg), Christian Krollmann (Rodalben), Saskia Müller (Pirmasens), Ismet Nrecaj (Leimen), Marie Reichert (Waldfischbach-Burgalben), Yannik Rühm (Münchweiler), Paul Sauermilch (Münchweiler), Marius Seibel (Pirmasens), Hannah Schlotthauer (Hermersberg), Naima Schmitt (Clausen), Esther Schumacher (Rodalben), Anika Schwebius (Horbach), Michelle Stegner (Merzalben), Victoria Stock (Schmalenberg), Lena Stracke (Clausen), Gina-Marie Trautmann (Waldfischbach-Burgalben), Letitia Topolski (Schmalenberg), Svenja Vatter (Geiselberg), Sarah Wiehn, Simon Wilhelm (beide Weselberg), Paula Zimmer (Krickenbach).

Preisträger: Preis des Landkreises für das beste Abitur (Note: 1,4), Preis des Philologenverbandes für die beste Leistung in Geschichte: Esther Schumacher (Rodalben); Schefflerpreis für die beste Leistung in Deutsch: Naima Schmitt (Clausen), Preis für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz: Lukas Klug (Weselberg); Preis Pfalzmetall für die beste Leistung in Physik: Laura Fensch (Weselberg), Preis des Freundeskreis Carentan für die beste Leistung in Französisch: Lilly Gundacker (Hermersberg).