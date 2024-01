Längs-, Quer- und Netzrisse sowie eine an vielen Stellen „verdrückte“ Fahrbahn – die Kreisstraße 6 zwischen Venningen und Altdorf sowie von Venningen bis zum Autobahnzubringer zur A65 in Richtung Edenkoben war zuletzt in einem schlechten Zustand.

Deshalb hat der Landkreis sie auf fast 3,5 Kilometern in zwei Abschnitten v ausbauen lassen. Das Land übernimmt 63 Prozent der Kosten. Landrat Dietmar Seefeldt betonte bei der Freigabe, dass der Kreis seine Straßen gut in Schuss halte. Diese sei stark befahren: „6800 Fahrzeuge sind auf diesem nun ausgebauten Abschnitt der K6 täglich unterwegs, der Schwerlastanteil beträgt fünf Prozent.“ Er wies auch darauf hin, dass die K6 mit fas 25 Kilometern die längste Straße sei, für die der Landkreis SÜW verantwortlich ist. Sie führt von Gommersheim über Edenkoben zum Forsthaus Heldenstein und weiter bis zur Einmündung in die Landesstraße nach Ramberg.

Andy Becht, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium, sprach mit Verweis auf die Bauernproteste davon, dass der ländliche Raum wichtige Akzente brauche. „Funktionierende Infrastruktur muss erhalten werden“, so Becht. Allerdings sei auch beim Straßenbau, insbesondere bei den Planungsleistungen, der Fachkräftemangel inzwischen eine immense Herausforderung. Der Verkehr auf der wiedereröffneten K6 sei außergewöhnlich, so Becht und nannte als Begründung: „Die Südpfalz boomt, und die Nähe zur A65 spielt hier natürlich auch eine entscheidende Rolle.“ Daniel Salm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben, erinnerte an die frühere „Buckelpiste“ und dankte Land und Kreis für den Ausbau. Die erneuerte K 6 sei wichtig für die Gäu-Dörfer und den Anschluss an die Autobahn, aber auch für den Tourismus in der Region.

Die Strecke war in zwei Abschnitten ausgebaut worden: Auf der Länge von etwa 2,5 Kilometern von Venningen bis nach Altdorf und später von Venningen bis zum Autobahnzubringer. Diese Abschnitte waren während der Sommer- und der Herbstferien für die Arbeiten gesperrt. rhp