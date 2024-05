Das Museum unterm Trifels nimmt am Internationalen Museumstag teil. Am Sonntag, 19. Mai, wird von 10 bis 20 Uhr bei freiem Eintritt drinnen und draußen ein umfangreiches Programm geboten.

Ab diesem Tag ist die Sonderausstellung „Überall weht die schwarz roth goldene Freiheitsfahne“ anlässlich des 175. Jubiläums der Revolution von 1848/49 in Rheinland-Pfalz zu sehen. Im Erdgeschoss wird sozusagen unter den Augen des Stadtvaters, Kaiser Friedrich II., die Kabinettausstellung „Der Münzschatz von Minderslachen“ mit Silberpfennigen (Denaren) aus der Stauferzeit präsentiert.

2022 war die Fotoausstellung „Little Pfalz – Winzlinge entdecken die Pfalz“ des Fotografen Benedikt Hild ein Publikumsmagnet. Nun wird die Erfolgsstory weitergeführt: Winzlinge entdecken seither die Stadt Heidelberg, es gibt aber auch neue Little Pfalz-Bilder.

Zinnfiguren und Burgenmodelle

Gleich nebenan zeigt Heinz Eckerle aus Gossersweiler-Stein die Sammlung seiner Zinnfiguren, die er großenteils selbst gegossen und handbemalt hat. Zu bewundern sind außerdem Modelle der historischen Stadt Annweiler und zahlreicher Burgen der Region aus der Werkstatt des örtlichen Modellbauers Kurt Stuck. Neu eingetroffen im Museum ist das Modell der Burg Lindelbrunn. Benedikt Hild, Kurt Stuck und Heinz Eckerle werden an diesem Tag persönlich vor Ort sein, um Rede und Antwort zu stehen.

Um 11 Uhr und um 14.30 Uhr wird Walter Ehescheid einen Kurzvortrag zu den archäologischen Ausgrabungen in der Weidentalhöhle bei Wilgartswiesen halten. Im authentischen Gewand gibt Erwin Unger ab 14 Uhr in der Gerberwerkstatt des Museums Einblicke in das Handwerk der Lederherstellung. Auch das Papiermuseum Gleisweiler ist mit von der Partie. Mit dessen mobiler Papierschöpfanlage können die Besucher Papier schöpfen, kreativ gestalten und als Souvenir mit nach Hause nehmen.

Bücher über die Pfalz

Die Trifelsfreunde sind ein Förderverein für mittelalterliche Geschichte und Kultur auf Burg Trifels. Sie sind mit einem Infostand vor Ort. Der Annweilerer Verlag Lipplerbookz wird Pfalzliteratur aus dem eigenen Haus präsentieren. Das Kunschdhaisl neben dem Museum wird für das leibliche Wohl sorgen.