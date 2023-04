Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In seinen langen Jahren als Bürgermeister sei es noch nie so schwierig gewesen, einen Haushalt aufzustellen, sagte Ortsbürgermeister Rolf Metzger (Bürgerliste) im Gemeinderat. Die Unsicherheitsfaktoren: die Folgen des Kriegs in der Ukraine und Corona.

Es sei schwierig einzuschätzen, wie es mit Inflation und Wirtschaftswachstum weitergehe. Was die Kommunen mit den Flüchtlingen längerfristig erwarte, sei noch nicht absehbar. Kirrweiler