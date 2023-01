Herbert Hartkopf ist eine besondere Ehre zuteilgeworden. Der Edenkobener wurde zum Ehrenbürger der Stadt ernannt.

Herbert Hartkopf erhielt die Auszeichnung beim Neujahrsempfang der Stadt. Es gratulierte unter anderen Herbert Schäfer, der 2014 die höchste Würdigung der Stadt entgegennehmen konnte. Der Landgerichtsschreiber Karl Rudolf Sturm war im Jahr 1873 der erste Edenkobener, der diesen besonderen Titel erhalten hat.

Herbert Hartkopf wurde 1940 in Edenkoben geboren. Er studierte Grafik und Kunstgeschichte, war Zeitungsvolontär und Grafiker in Berlin und Heidelberg und leitete ein Jugendbildungszentrum im bolivianischen Sucre, wo er auch für die deutsche Entwicklungshilfe tätig war. Zudem war er Geschäftsführer und Publizist im spanischen Rosas.

Seit 1974 lebt Hartkopf als Autor und Grafiker in seiner Heimatstadt. Von 1990 bis 2007 beteiligte er sich immer wieder an der Gestaltung des Museums für Weinbau und Stadtgeschichte, das er zwölf Jahre leitete. Seit 1974 ist er Mitglied im Heimatbund Edenkoben, der ihn 2016 zum Ehrenvorsitzenden ernannte. Er war zudem stellvertretender Schriftleiter des Edenkobener Heimatbriefs, einer Zeitschrift, die einmal jährlich erscheint. Seit rund 30 Jahren fungiert er als Schriftleiter.

Sieben Publikationen im In- und Ausland

Die Schwerpunkte seines Wirkens liegen in der Kultur, der Heimatpflege und der Geschichte. Mit Vertretern des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge suchte er deutsche Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gefallen und vermisst waren. Seit 1960 veröffentlichte er Publikationen im In- und Ausland. Hartkopf hat bisher acht Bücher geschrieben, unter anderem die Chronik „1250 Jahre Edenkoben“. Aktuell ist ein weiteres Buch in Arbeit. Es geht um die Biografie einer Person aus der Südpfalz, eine Person einer Zeitgeschichte, die nach Angaben von Hartkopf zu wenig gewürdigt wurde. Seit 1965 ist er zudem freier Mitarbeiter der RHEINPFALZ.

Herbert Hartkopf konnte bereits einige Auszeichnungen entgegennehmen. Er erhielt 1994 die Goldene Wappennadel und 2005 die Ehrenmedaille der Stadt Edenkoben. Im Juni vergangenen Jahres erhielt er für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz.