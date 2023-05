Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stromleitungen müssen dringend erneuert werden, wenn der Strom nicht abgestellt werden soll. Der Holzwurm nagt an allem, was er findet. Die Sandsteine bröckeln. Die Renovierung der protestantischen Kirche in Niederhorbach ist überfällig. Doch das Geld dafür wird knapp.

Die kleine Kirche, die keinen Namen hat, ist mindestens 500 Jahre alt und ortsbildprägend im Ensemble von Festspielhaus und Bürgerstube im Ortskern von Niederhorbach. Sie bietet Platz