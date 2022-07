Durchschnittlich mehr als 650 Patienten sind vergangenes Jahr durch die Ökumenische Sozialstation Edenkoben-Herxheim-Offenbach versorgt worden. Dazu waren etwa 215.000 Einsätze notwendig. Das teilte der Vorsitzende Franz-Ludwig Trauth in der jüngsten Mitgliederversammlung mit.

Während die Personalsituation 2021 noch einigermaßen zufriedenstellend war, erläuterte Pflegedienstleiterin Heike Ibba bei dem Treffen im Ernst-Gutting-Haus in Offenbach, wie problematisch es ist, unter den derzeitigen Bedingungen die Tourenpläne zu gestalten, damit die Versorgung gewährleistet werden kann. So konnten im Frühjahr erstmals keine neuen Patienten aufgenommen werden, weil die Personalkapazitäten nicht ausreichte. Zwischenzeitlich hat sich die Situation wieder etwas entspannt.

Bei dem Treffen informierte Trauth zudem, dass zur Entlastung von pflegenden Angehörigen die Tagesbetreuungsgruppe in Herxheim an vier Tagen in der Woche geöffnet ist. Unter aufwendigen hygienischen Maßnahmen können zurzeit vier Gäste gleichzeitig betreut werden.

Nachdem im Jahr 2020 eine Fotovoltaik-Anlage in Betrieb genommen wurde, konnte diese 2021 um eine Ladestation für zwei Elektrofahrzeuge ergänzt werden. Ein weiteres E-Fahrzeug wurde bestellt.

Dank der Unterstützung der Sozialstation durch die katholischen und protestantischen Kirchengemeinden und Krankenpflege- und Elisabethenvereine können viele Leistungen außerhalb der Kostenerstattung durch Kranken- und Pflegekassen zusätzlich erbracht werden, so zum Beispiel die Hospizarbeit. Zur stärkeren Profilierung der Träger soll es einen Workshop geben, in dem Möglichkeiten erarbeitet werden sollen, wie die Krankenpflegevereine mit ihrer Arbeit sichtbarer gemacht werden können. Der Workshop ist für den 20. September um 18.30 Uhr im Ernst-Gutting-Haus in Offenbach vorgesehen.

Bei den Neuwahlen wurden Trauth als Vorsitzender und Christian Roth als stellvertretender Vorsitzender für weitere vier Jahre gewählt. Ebenso wurde Winfried Schreiner erneut in den Verwaltungsausschuss gewählt und Christel Gaschler als interne Rechnungsprüferin.

Info

Infos zur Tagesbetreuung, zum Workshop oder generell über die Sozialstation gibt es unter Telefon 07276 98900 oder online unter www.sozialstation-ahz.de.