Wichtigste Aufgabe des Museumsvereins Annweiler, der nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder zu einer Mitgliederversammlung zusammenkam, werde in diesem und im kommenden Jahr die unabdingbare Sanierung des Museumsstübchen am Schipkapass sein, sagte Vorsitzender Hans-Erich Sobiesinsky. Umfassende Renovierungsarbeiten seien notwendig, um das Fachwerk wiederherzustellen und eines der schönsten Fotomotive Annweiler langfristig zu erhalten. Dies werde keine einfache Aufgabe sein, gerade in Anbetracht der desolaten Finanzlage der Stadt, die nur gemeinsam unter anderem mit dem Verein Zukunft Annweiler und der Kulturstiftung gelingen könne.

Trotz Corona habe der Verein zahlreiche Investitionen für das Museum getätigt: von der hälftigen Beteiligung am notwendigen digitalen Kassensystem bis zu Mobiliar wie Liegestühle oder Bistrotische für das Museumscafé.

Vorsitzender: Hans-Erich Sobiesinsky, stellvertretende Vorsitzende: Iris Elisabeth Grötsch, Schatzmeister: Benjamin Seyfried, Schriftführerin: Christiane Huber sowie zehn Beisitzer.