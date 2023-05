Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Rastplätze an der B 10 platzen aus allen Nähten. Doch Brummi-Fahrer und die Bürger von Wilgartswiesen müssen sich gedulden. Bei dem Projekt Lkw-Parkplatz an der Zufahrt Richtung Hermersbergerhof bewegt sich derzeit nichts – wegen Corona. Gibt’s in diesem Jahr noch eine Entscheidung?

Ach, war der damalige Ortsbürgermeister der B-10-Anrainergemeinde, Jürgen Brödel, vor knapp acht Jahren glücklich, als er die Nachricht aus Berlin erhielt, dass der