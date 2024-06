Daniel Poth muss beweisen, dass er Prozesse gut moderieren kann.

Daniel Poth hat es im zweiten Versuch geschafft, das Ruder in Edenkoben zu übernehmen. Er muss gut organisiert sein, um diesen Job neben seinem Beruf und seiner Tätigkeit als Beigeordneter der Verbandsgemeinde machen zu können. Nicht nur die Bürger, sondern auch der Stadtrat brauchen einen Kümmerer. Den haben sie in Ludwig Lintz wohl stellenweise vermisst. So eindeutig, wie die Wahl ausgefallen ist. Das Ergebnis ist bitter für den Amtsinhaber und seine CDU. Er war präsent, hat aber zu wenige davon überzeugen können, dass er offene Projekte wie zum Beispiel die Alla-Hopp-Anlage oder zum Thema Verkehr zu einem guten Ergebnis bringen kann.