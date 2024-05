Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bauprojekte werden meist teurer als gedacht. Dass die neue Turnhalle in Offenbach aber gleich doppelt so viel kosten soll wie geplant, macht Bürger Volker Ackermann stutzig.

Die Preise in der Baubranche sind gestiegen. Ja, das weiß Volker Ackermann. Aber dass sie so in die Höhe geschellt sind, dass die Gemeinde Offenbach für ihre neue Turnhalle den doppelten Betrag