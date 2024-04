Die Ortsgruppe Altdorf-Böbingen im Pfälzerwaldverein (PWV) hat sich zur Mitgliederversammlung getroffen. Mit insgesamt 240 Mitgliedern sei der Verein immer noch sehr gut aufgestellt, so der zweite Vorsitzende Norbert Schüßler. Er gab einen Rückblick auf die Planwanderungen 2023: 923 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwanderten über 10.000 Kilometer und sechs Mitglieder der Ortsgruppe haben das Wanderabzeichen des Deutschen Wanderverbandes erreicht. Die Mittwochswanderungen der Senioren konnten regelmäßig stattfinden, auch mit Gästen anderer Ortsgruppen. Nach dem erfolgreichen Start des Projektes „Geocaching an der Gäuschule“ mit 50 Schülerinnen und Schülern der dritten Klassen sind vor den Sommerferien noch zwei weitere Workshops, am 1. und 8. Juli, vorgesehen. Im nächsten Schuljahr soll dieses Angebot wiederholt werden. Die GPS-Geräte konnten zum großen Teil mit Spenden finanziert werden. Diese Geräte werden in Zukunft auch jungen Familien im Ort und im PWV zur Verfügung stehen, in der Hoffnung, auch jüngere Mitglieder in den Verein zu integrieren. Die Vorstandschaft für die nächsten drei Jahre setzt sich aus dem ersten Vorsitzenden Martin Schädler, dem zweiten Vorsitzenden Norbert Schüßler, Wanderwart Jürgen Stadler, Wegewart Willi Litty, Schriftführerin Brigitte Weiller, Kassenwartin Simone Gauweiler-Herz, den Beisitzern Werner Staudt und Simone Sinn sowie den Kassenprüfern Elke Lauer und Elvira Stadler zusammen.