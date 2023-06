Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Radfahrer stürzt zwischen Impflingen und Landau über den Bewässerungsschlauch eines Landwirtes und verletzt sich am Kopf. Eine Strafe droht nun beiden. Wieso das so ist und was eine kuriose Beschilderung damit zu tun hat.

Der Weg von Impflingen nach Landau ist weder kompliziert noch weit. Einfach über die B38 immer geradeaus fahren und schon ist man da. Fünf Minuten dauert das mit dem Auto. Wer lieber aufs Rad