Vier Kitas aus dem Kreis Südliche Weinstraße nehmen derzeit an einem Bundesprogramm teil, das ihnen zusätzliche Sprachförderung im Haus ermöglicht. Was sie dabei lernen, zeigt eine Schaufenster-Aktion in Bad Bergzabern.

Zwei Fotos, jeweils mit denselben Zutaten für eine Pizza. Finde die fünf Fehler, lautet die Aufgabe. Lösen kann sie jeder, der die Ausstellung „Pizza für Elfrieda“