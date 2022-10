Die Kita in Essingen muss umgebaut werden, um Landesvorgaben zu erfüllen. Zuletzt wurde geprüft, in welchem Umfang die Einrichtung erweitert wird.

„Wir platzen jetzt schon aus allen Nähten. Erst vor kurzem sind noch die Kinder aus Kleinfischlingen dazugekommen und sollen auch dableiben dürfen“, sagt Ortschefin Susanne Volz.

Aktuell gibt es in der Kita „Sonnenstrahl“ fünf Gruppen. Ein Platz für junge Essinger würde zwar immer gefunden. Die sieben Stunden durchgehende Betreuung mit Mittagessen, auf die Eltern einen Rechtsanspruch haben, könne aber noch nicht für alle geleistet werden. Deshalb wird erweitert. Zuletzt wurde in einer Machbarkeitsstudie geprüft, ob es am Ende Platz für sechs oder sieben Gruppen geben soll. Es wurde sich letztlich für die größere Variante entschieden, um langfristig auf der sicheren Seite zu sein.

Jetzt muss die Gemeinde einen Architekten finden und die Planungen vorantreiben. Wie das Projekt bezahlt werden soll, weiß man noch nicht. „Wir müssen davon ausgehen, dass es über eine Million Euro kosten wird. Leider haben wir das von der Landesregierung so vorgesetzt bekommen, bekommen aber keine Hilfe bei Umsetzung.“ Für dieses Jahr seien Planungskosten vermerkt, die genehmigt wurden. „Danach wird man sehen. Ich hoffe, dass es bis dahin auch Förderungen vom Land geben wird.“