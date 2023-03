Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Monaten plant die Gemeinde Roschbach die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Sebastian. Auch die Gemeinde Flemlingen ist in die Pläne involviert, besuchen doch auch Kinder von dort die Betreuungseinrichtung im Nachbarort. Doch nun folgte die große Ernüchterung.

In Roschbach sparte man im Haushalt an vielen Stellen Geld ein, um so den Anforderungen des neuen Kindergartengesetzes beim Ausbau gerecht zu werden. Doch nun machte der Träger der Kita, die