Der Kinderchor der Protestantischen Kirchengemeinde Annweiler steht vor einer Neugründung. Am regelmäßigen Mitsingen teilnehmen können Kinder vom zweiten bis zum sechsten Schuljahr. Die Chorleitung übernimmt die Sopranistin Ilse Berner aus Birkweiler. Die wöchentlichen Proben werden im Gemeindehaus an der Stadtkirche, Kirchgasse 6, sein. Zur ersten Singstunde am 21. September um 15 Uhr ist die Begleitung eines Elternteils notwendig. Um Voranmeldung per E-Mail an ilse.berner16@gmail.com oder im Kirchenbüro unter Telefon 06346-929740 wird gebeten.