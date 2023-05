Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Daniel Baudy ist Fasnachter mit Leib und Seele. Kein Wunder also, dass ihn die Absage des Umzugs in seinem Heimatdorf Herxheim schmerzt. Aufhalten lässt er sich in seinem närrischen Treiben davon aber nicht.

Der 13. Januar war ein trauriger Tag für viele Narren in der Südpfalz, vor allem für die in Herxheim. Der CV Narrhalla verkündete an diesem Freitag: „Wir bedauern zutiefst, dass