Gas wird knapp und teurer – das hat Folgen. In Neustadt wird das Wasser in den Becken in diesem Jahr kühler werden, kündigt man dort an. So soll Energie eingespart werden. Ist das auch in der Südpfalz nötig?

Die Energiepreise explodieren, das Gas könnte knapp werden. Das betrifft nicht nur Privathaushalte, sondern auch die Wirtschaft und die Lieblingsaufenthaltsorte vieler Menschen im Sommer: