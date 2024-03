Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Hotel am Deutschen Weintor soll wieder zu einer Adresse werden. Der neue Betreiber hat sich bereits in Landau einen Namen gemacht. Was Gäste erwarten können.

Spannend, die Unterhaltung zwischen Christian Schlenker und Robinson Dutois mitzuverfolgen. Sie sind im Hotel am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach. In einem Raum, der bislang ein Durchgangszimmer war. Sie greifen zum Zollstock. Es geht um die Frage, ob für eine Dusche noch Platz ist. Standard in einem Hotel. Im Badezimmer stand aber nur eine Wanne. Wegen der Dachschräge kann sie nicht einfach mit einer Duschkabine ausgetauscht werden. Und ob sich durch einen Durchbruch mehr Spielräume ergeben können, prüft nun ein Statiker.

Solche Absprachen gibt es derzeit im Hotels, das an der Rechtenbacher Ortsdurchfahrt steht und noch den Namen „Am Deutschen Weintor“ trägt. Dass bei der Sanierung eines Altbaus aus den 80er-Jahren unerwartete Dinge zum Vorschein kommen, ist ja fast schon selbstverständlich. Und im Gebäude muss – Stand Ende März – noch einiges gemacht werden. Für den 1. Juli ist die Neueröffnung angekündigt, dann sollen die ersten Gäste dort übernachten. Und Reservierungen haben sie bereits getätigt. Es wurde quasi blind gebucht: Die Zimmer befinden sich noch im Rohbau. Es gibt derzeit nur Visualisierungen von dem, was im Hotel noch entstehen soll.