Das Theater Freimersheim präsentiert ein neues Stück. Die mitreißende Komödie „Der süßeste Wahnsinn“ von Michael McKeever wird an zehn Terminen im April gespielt.

Florida, 1942: Im luxuriösen Palm Beach Royal Hotel werden Leinwandstar Athena Sinclair (Nadja Habermehl) und Stimmwunder Claudia McFadden (Sonja Gödelmann) bei einem glamourösen Gala-Abend auftreten, um Spenden für die Soldaten an der fernen Front einzutreiben. Die beiden Hollywoodgrößen, die versehentlich in der gleichen Suite einquartiert wurden, sind jedoch Erzrivalinnen und können einander nicht ausstehen. Generaldirektor Bernard S. Dunlap (Klaus Vonnieda) muss peinlich darauf achten, dass sie einander um Himmels willen nicht persönlich begegnen – ein schwieriges Unterfangen. Verwechslungen, Missverständnisse, Türenschlagen et cetera sind vorprogrammiert.

Natürlich sind die beiden Diven und der Hoteldirektor nicht allein: Athena Sinclair bringt ihre Privatsekretärin Murphy Stevens (Lena Vonnieda) mit, Claudia McFadden ihre Privatsekretär Mr. Pippet (Steven Rummel). Isabel Tedesco ist als Klatschkolumnistin Dora del Rio überall zu finden, wo Stars auftreten und Klatsch und Tratsch zu erwarten ist. Mrs. Everett P. Osgood (Doris Jung) ist als Dame der Gesellschaft im Auftrag der beteiligten Hilfsorganisationen unterwegs, um alles zu koordinieren. Die beiden Hotel-Pagen Francis (Tobias Rauwolf) und Otis (Frank Vonnieda) haben im Trubel der Ereignisse so manche besondere Aufgabe zu erledigen.

Großes Helferteam hinter Bühne

Thema der gespielten Komödie ist unter anderem die Truppenbetreuung der amerikanischen Streitkräfte während des Zweiten Weltkriegs. Die Betreuung der Soldaten gibt es noch heute. Hierfür werden in den USA immer wieder namhafte Musiker und Schauspieler verpflichtet, die den Soldaten Ablenkung vom Kriegsalltag verschaffen sollen.

Der Autor Michael McKeever, 1962 in Miami geboren, ist auch Schauspieler, Maler und Designer; er lebt und arbeitet in Florida. Mit Esprit, Einfühlungsvermögen und einer Portion schrägem Humor decken seine Stücke ein breites Spektrum an Themen und Stilen ab. Sie werden vor allem in den USA und Europa gespielt und erhielten bereits zahlreiche Preise.

Das Publikum darf sich auf einen kurzweiligen Zweiakter, gewürzt mit herrlichen Texten und Situationskomik, freuen. Zum Leben im noblen Hotel gehört natürlich ein exklusives und exakt auf das Stück angepasstes Bühnenbild, das das zehnköpfige Team unter der Leitung von Klaus Vonnieda wieder in unzähligen Stunden entstehen ließ. Den neun Akteuren auf der Bühne, die sich zusätzlich in verschiedenen Bereichen einbringen, stehen noch weitere 14 Personen hinter der Bühne zur Seite, die sich um Masken und Frisuren, Licht, Ton und vieles mehr sowie den reibungslosen Ablauf kümmern. Erfahrene Souffleusen sind Iris Jäckle und Susanne Kuppetz. Claus-Peter Fuhrmann steuert Musik und Soundeffekte bei. Die Produktionsleitung liegt in den Händen von Klaus Vonnieda; Regie führt Alfred Salm.

Termine

Premiere des Stücks ist am Samstag, 6. April, 20 Uhr, in der Frimarhalle Freimersheim. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Weitere Aufführungen sind am 12., 13., 14., 19., 21., 26., 27., 28. und 30. April, wobei der 13. April bereits ausverkauft ist und an allen anderen Veranstaltungen teilweise nur noch wenige Plätze frei sind. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.theater-freimersheim.de, wo die Plätze eingesehen und gebucht werden können. Donnerstags von 19 bis 20 Uhr können direkt in der Frimarhalle Karten gekauft werden. Telefonische Bestellungen sind unter 0178 803 2212 möglich.