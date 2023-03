Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der kommenden Woche rollen die Bagger. Das Neubaugebiet „Im Weyhersacker II“ in Pleisweiler-Oberhofen mit 17 Bauplätzen wird erschlossen. Die Gemeinde gab offiziell den Startschuss für die Bauarbeiten. Wer wird dort wohnen?

Das rund 1,7 Hektar große Baugebiet „Im Weyhersacker II“ liegt direkt neben der kommunalen Kita am Sportplatz in Pleisweiler. Also sehr ruhig. 17 Häuser sind auf der Fläche