Seit über einem Jahr beeinträchtigt Corona unser Leben. Aber bringt auch manche gewiefte Idee hervor. So wie jetzt in Freimersheim. Damit Leseratten weiterhin mit Medien versorgt sind, bietet die Gemeindebücherei einen Ponyexpress an. Was erwartet den Ort, wenn Cisco am Dienstag erstmals unterwegs ist?

Die Kunden der Gemeindebücherei Freimersheim, darunter zahlreiche Kinder, Jugendliche und junge Familien, sind verunsichert. Ständig ändern sich die Öffnungsvorgaben. Zwei ist die