Der Förderverein des Altenzentrums Herxheim hat seine zweite Rikscha erhalten. Die erste Rikscha hatte der Verein 2018 in Betrieb genommen, wie es in einer Mitteilung heißt. Seither wurden mit dem Transportmittel bereits mehr als 3500 Kilometer zurückgelegt. Damit stets Bewohner des Altenheims sich mit der Rikscha zu Ausfahrten mitnehmen lassen können, wurde die zweite Rikscha angeschafft. Die Kommune stellte dafür einen Förderantrag, der positiv beschieden wurde. 75 Prozent der Kosten wurden übernommen. Den Restbetrag von 2500 Euro übernahm die Hubert-Eichenlaub-Stiftung mit Sitz Herxheim. Mit der Rikscha werden alte und hilfsbedürftige Menschen in die Lage versetzt, ihre Lieblingsplätze sowie bekannte und neue Orte mit dem Fahrrad zu besuchen. Sie sollen dabei Spaß haben, regelmäßig rauskommen, um sich nicht isoliert und einsam zu fühlen. Viele Senioren sind auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen. Kleine Ausflüge sind deshalb beschwerlich. Dafür gibt es Rikschas, die speziell für diese Bedürfnisse entwickelt wurden. Geschützt vor Sonne, Wind und Regen können die Senioren bei einem Ausflug die Aussicht genießen.