Auf dem Fußballplatz in Burrweiler wird schon längst nicht mehr gekickt. Daraus wird Bauland. Dazu gibt es neue Details. Einfach und schnell geht das dennoch nicht.

Die Torpfosten stehen noch auf beiden Seiten des Spielfeldes. Sie erinnern an Zeiten, in denen in Burrweiler um Punkte gegrätscht und gekämpft wurde. Doch pure Nostalgie: 2014 gab es erste