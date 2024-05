In Feierlaune sind wieder die Edenkobener, die bei der Owwergässer Winzerkerwe dabei sind. Die tradtionelle Veranstaltung hat am Donnerstag begonnen. Von der Innenstadt bis hinauf in die Weinbergslandschaft sorgen wieder Winzerhöfe, Karussells und Kerwestände für eine festliche Atmosphäre. Am Freitag und Samstag gibt es viel Musik. Am Sonntag steht um 10.30 Uhr ein historischer ökumenischer Gottesdienst auf dem Programm. Freuen dürfen sich die Besucher auch auf den Besuch der Marine der partnerschaftlich verbundenen Besatzung Bravo des ersten U-Boot-Geschwaders aus Eckernförde.