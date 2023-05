Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als junger Mann zog Paul Geibel in den Zweiten Weltkrieg. An der Front schrieb er Briefe an seine Lieben in der Heimat. Sie geben Einblick über das Leben im Krieg und die sich wandelnde Sicht auf die Ereignisse.

Auf dem Gefallenendenkmal in Niederalben stehen die Namen von 24 Männern aus der Gemeinde, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben verloren haben. Einer von ihnen ist Paul Geibel, der in seinem letzten Lebensjahr