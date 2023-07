Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast 600 Läufer waren am Sonntag bei der zweiten Auflage des Draisinenlaufs in Altenglan dabei, 150 mehr als bei der Premiere. Das Wetter und die Organisation passten, auch der Zuschauerzuspruch an der Strecke war top. Bei Männern und Frauen gab es beim Hauptlauf über die Halbmarathon-Distanz zwei klare Sieger.

Der zweite Draisinenlauf war am Sonntag wie bei seiner Premiere vor einem Jahr eine gute Werbung für den Laufsport. Kinder, Jugendliche, Lauffreunde fast jeden Alters machten bei dem vom LSC Athlon