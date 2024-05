Eine Menge Spannung versprechen zwei Entscheidungsspiele um die Meisterschaft. Den Anfang macht das Duell zwischen dem SV Brücken und der SG Bechhofen/Lambsborn. Für die beiden Rivalen geht es am Donnerstag (17 Uhr) in Krottelbach um den Titel in der B-Klasse Süd. Und um den Meistertitel der B-Klasse Nord kämpfen am Freitag (19 Uhr) in Hüffler die TSG Burglichtenberg und der SV Herschweiler-Pettersheim.

Auf dem Rasenplatz in Krottelbach treffen die beiden dominierenden Mannschaften der Süd-Gruppe aufeinander. Mit jeweils 72 Punkten distanzierten der SV Brücken und die SG Bechhofen/Lambsborn