Zwei Kraftradfahrer sind am frühen Sonntagabend bei einem Unfall auf der Kreisstraße 10 leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 56-Jähriger am Lenker kurz nach einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Fahrer. Beide wurden vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden an den Zweirädern auf 10.000 Euro.