Seit Tagen laufen bei den Werken der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan die Telefonleitungen heiß. Aufgebrachte Bürger geben sich im Altenglaner Rathaus die Türklinken in die Hand, wenden sich per E-Mail an die Verwaltung. Der Grund: die gestiegenen Gebühren und Beiträge für Wasser und Abwasser.

Gleich mehrmals hat Peter Buser aus Kusel seine Daten in den Musterrechner eingegeben. Jedes Mal habe es ihm die Sprache verschlagen, erzählt der 72-Jährige. Hintergrund sind die neuen Gebühren und Beiträge für Wasser und Abwasser, die in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan zum Jahresanfang eingeführt wurden. In einigen Fällen fällt die Erhöhung saftig aus.

So etwa bei Peter Buser. Statt 583 Euro im Vorjahr werden nach eigenen Angaben für sein knapp 1000 Quadratmeter großes Grundstück nun 1141 Euro für Wasser und Abwasser fällig. So zumindest das Ergebnis des unverbindlichen Musterrechners. Die Verbandsgemeinde hat diesen bereits vor einigen Monaten auf ihrer Internetseite installiert. „Das sind Belastungen, die kann der Bürger nicht mehr tragen“, sagt Buser und meint damit auch weitere Kostensteigerungen, die die Bürger derzeit tragen müssen, etwa bei den Grundsteuern. Die Kommunalpolitiker müssten sich nach oben hin wehren, so seine Auffassung.

280 E-Mails binnen einer Woche

Schwarz auf weiß hat Andreas Neu aus Rammelsbach dagegen bereits vorliegen, was er nun zusätzlich für Wasser und Abwasser bezahlen muss: Knapp 400 Euro Mehrkosten werden fällig. Den Bescheid hat er in der vergangenen Woche erhalten. „Bei 50 bis 100 Euro mehr würde ich nichts sagen“, schildert der 54-Jährige. „Aber ich bezahle nun fast 1000 Euro für Wasser und Abwasser.“

Die beiden Männer sind keine Einzelfälle. Die RHEINPFALZ hat in den vergangenen Tagen mehrere Zuschriften und Anrufe von aufgebrachten Lesern erhalten. Schließlich sind vor wenigen Tagen die neuen Bescheide versandt worden, lediglich jene für die Stadt Kusel stehen noch aus.

Deutlich mehr E-Mails und Anrufe haben jedoch die Adressanten selbst erhalten. Werkeleiter Kai Becker berichtet von 280 E-Mails, die seit Montag vergangener Woche bei der Verwaltung eingegangen sind. Viele wollten auch per E-Mail Widerspruch einlegen, was jedoch nur mit Unterschrift möglich sei. „Wir werden überrannt“, sagt der Werkeleiter im RHEINPFALZ-Gespräch. Die Leute stünden Schlange vor der Bürotür im Altenglaner Rathaus, versuchten, die Mitarbeiter telefonisch zu erreichen. „Wir nehmen uns Zeit, versuchen den Bürgern das verständlich zu erklären“, sagt Becker, der um Verständnis bittet, wenn’s mal länger dauert oder die Leitungen belegt sind. Sechs Mitarbeiter seien seit dem Versand von knapp 10.000 Bescheiden quasi nur mit Gesprächen mit Bürgern beschäftigt. „Viele sagen danach, dass sie zwar nicht glücklich sind, es nun aber verstanden haben.“ Und Benjamin Fauß, stellvertretender Werkeleiter, ergänzt: „Die Leute verstehen, dass es keine Willkür ist, die Preise nicht gewürfelt sind.“

In vergangenen Jahren Verluste eingefahren

Das hohe Aufkommen bei der Verwaltung nach dem Versenden der Bescheide sei ein Stück weit zu erwarten gewesen, sagt Stefan Spitzer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan, der durchaus Verständnis für die Verärgerung vieler zeigt. Obwohl die VG frühzeitig über das neue Entgeltsystem informiert habe – etwa mit mehreren Infobriefen, einem Musterfestsetzungsbescheid und einem Musterrechner – hätten die Bürger das erst jetzt so richtig wahrgenommen. Der Rechnungshof habe in der ehemaligen VG Kusel bereits 2015 bei einer Überprüfung eine neue Kalkulation gefordert, erklärt Spitzer. Viele Jahre sei an den Sätzen nichts geändert worden: etwa in der ehemaligen VG Kusel beim Abwasser letztmals vor 16 Jahren, beim Wasser vor acht Jahren. Bis die Werke nach der Fusion zusammengeführt sind und ein einheitliches System entsteht, habe man entschieden, die Sätze zunächst so zu belassen und erst dann einheitlich und neu zu kalkulieren, erläutert Becker. Auch, um Verwirrung zu vermeiden. Seit Jahresanfang zahlen Bürger in der VG Kusel-Altenglan nun einheitliche Preise.

Eigentlich hätte man jedoch schon früher erhöhen müssen. „Anhand der Zahlen sieht man, dass etwas passieren musste“, sagt Becker: So habe man von 2017 bis einschließlich 2023 allein beim Abwasser Verluste in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro eingefahren, erläutert Fauß. Beim Wasser steht im selben Zeitraum ein Minus von knapp 400.000 Euro. Ausgleichen will der Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan dies über das Eigenkapital, das damit zugleich schrumpft – und wohl in einen Bereich gelange, der bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen schon bedenklich sei, erläutert Fauß. Die Erhöhung sei also alternativlos gewesen, sagt er entschieden. „Wir können nicht weiter solche Verluste fahren.“ In den neuen Sätzen sei „nichts drin, um das Minus auszugleichen“. „Davon werden keine Altlasten bezahlt“, betont er. Werkeleiter Becker ergänzt, die Kalkulation beziehe sich auf die anstehenden drei Jahre – von 2024 bis 2026. Dann wird neu gerechnet.

Einsparungen nur schwer möglich

Bedenken, die die Werke-Mitarbeiter versuchen, den aufgebrachten Bürgern in Gesprächen zu nehmen: Die Gebühren und Beiträge, die für Wasser und Abwasser gezahlt werden, fließen zu 100 Prozent nur in den jeweiligen Bereich. Damit würden nicht verdeckt andere Posten mitfinanziert, betont Fauß.

„Wir haben ein riesen Kanalnetz zu unterhalten“, sagt Becker. „Mit vielen Kilometer Leitungen, die auch mal erneuert werden müssen.“ Durch die Topographie gebe es viele Pumpstationen, um das Wasser bergauf zu befördern, vier Kläranlagen müssten zudem betreut werden. „Die Kläranlage ist der größte Energieträger“ , erklärt Fauß. Rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche komme dort Abwasser an. Der Strom lasse sich nicht einfach abschalten. „Uns treffen die finanziellen Mehrbelastungen auch“, sagt er.

Einsparungen seien bei den Werken generell sehr schwierig vorzunehmen. „Wir machen eigentlich nichts, was wir nicht machen müssen“, sagt Fauß. Ein Muss sei die Umsetzung von wasserwirtschaftlichen Vorgaben. Ein großer Posten dabei: Kanalsanierungen, die ebenfalls teurer geworden seien. „Das ist sehr viel Geld, das im Untergrund verschwindet und keiner sieht. Das muss aber gemacht werden“, betont Bürgermeister Spitzer. Große Investitionen fielen auch beim Niederschlagswasser an, sagt Becker und verweist etwa auf Regenbecken und Stauraumkanäle, die gebaut werden.

Während bei der Gebühr die tatsächliche Nutzung zum Tragen kommt, geht es beim wiederkehrenden Beitrag um die Möglichkeit der Nutzung, erklärt Fauß und gibt ein Beispiel: Wenn es in einem Neubaugebiet 20 Plätze gibt und zehn Hausbesitzer ihr Regenwasser in Zisternen auffangen wollen, müsse der Kanal dennoch entsprechend dimensioniert werden, da sonst bei einem Besitzerwechsel alles nochmals aufgerissen werden müsse. „Es geht rein um die Möglichkeit, sich an das Netz anzuschließen.“ Ähnlich sei es bei der Option, ein Gebäude höhergeschossig zu bauen. Stichwort Vollgeschosszuschlag. Ausschlaggebend sei die bauliche Nutzbarkeit.