Der RHEINPFALZ-Redakteur hat großes Glück: Er erwischt Helge Schwab, den Landtagsabgeordneten der Freien Wähler aus Hüffler, in seinem handyfreien Monat trotzdem am Mobiltelefon – weil er nur ganz kurz seiner Mutter Bilder aus dem Urlaub in Istrien geschickt hat.

Wann hatten Sie zum ersten Mal ein Smartphone?

Vielleicht vor zehn Jahren, sehr spät. Ich hatte ewig das Nokia-Tastentelefon, das damals alle hatten. Telefonieren und SMS