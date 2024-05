Die Organisatoren der Wolfsteiner Pfingsttage setzen vom 18. bis 20. Mai weitgehend auf das bewährte Konzept. Eine Baustelle muss keine Sorgen machen.

Am Samstag, 18. Mai, startet mit den Weinfreunden auf dem Rathausplatz von 11 bis 14 Uhr der Flaschenwein-Verkauf „Pinkesten“. Um 19.30 Uhr findet dann auf dem Waldturnplatz das Freilichtspiel der Wolfsteiner Komödianten statt. Aufgeführt wird das Stück „1, 2, 3 Männerfrei“ von Heinz-Jürgen Köhler. Karten sind an der Abendkasse für acht Euro erhältlich.

Der Pfingstsonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen – dieses Jahr auf dem Rathausplatz – ab 13 Uhr mit Livemusik. Um 19.30 Uhr spielen auf dem Waldturnplatz erneut die Wolfsteiner Komödianten, gegen 22.30 Uhr wird das Feuerwerk an der Burg Neu-Wolfstein gezündet.

Traditionell früh startet der Pfingstmontag mit der Maikur. Um 7 Uhr geht’s an der Burg Neu-Wolfstein los. Am Königsberg werden mehrere Stationen zur Einkehr eingerichtet: am Schmelzerkopf, an der CVJM-Hütte, am Laufhauser Weiher – mit musikalischer Unterhaltung von Wolfgang Bayer – sowie am Schützenhaus. Ziel der Maikur ist der Waldturnplatz. Dort gibt es Musik bis 18 Uhr sowie ein Catering durch das Weingut Sebastian aus dem Zellertal.

Keine Sorgen machen müssen sich die Wanderer entlang des Schlosswegs an der Burg Neu-Wolfstein, ist sich Stadtbürgermeister Herwart Dilly sicher. Seit Sommer 2022 ist der Weg für Fahrzeuge gesperrt, da die Stützmauer talseitig auf einer Länge von fünf Metern eingestürzt ist und die Belastung möglichst niedrig gehalten werden soll. Zu sehen ist von dem Schaden auf dem Weg selbst nichts. Die Reparatur an der schwer zugänglichen Stelle wird noch etwas dauern, die Ausschreibung ist erfolgt, berichtet Dilly. Solche Angelegenheiten zögen sich immer lange. Hier sei ein geologisches Büro für Gutachten nötig gewesen, und ein solches zu finden war schwierig. Immerhin sei der Schaden in der Zwischenzeit nicht größer geworden. Die Arbeiten sollen möglichst noch in diesem Jahr ausgeführt werden.