Mit 16 Listenplätzen und einem Bürgermeisterkandidaten hat sich die Wählervereinigung Börsborn für die anstehende Kommunalwahl gerüstet. Zuvor hatte man sich mit der SPD-Ortsgruppe darauf geeinigt, einen gemeinsamen Wahlvorschlag einzureichen.

23 Mitglieder der Wählervereinigung Börsborn besuchten am Samstag die Versammlung des Vereins, um die Weichen für die Kommunalwahl am 9. Juni zu stellen. Für das Amt des Ortschefs wurden Harald Leixner und der amtierende Ortsbürgermeister Uwe Bier vorgeschlagen. In geheimer Wahl erhielt Leixner die Mehrheit. Bier, der seit 2019 im Amt ist, wird vermutlich als Einzelbewerber an der Wahl teilnehmen.

Die anschließende Festlegung der Kandidaten für den Gemeinderat verlief weniger spannend: Alle 16 vorgeschlagenen Bewerber wurden mit eindeutiger Mehrheit gewählt. Die Listenplätze eins und zwei belegen die gleichberechtigten Vorsitzenden der Wählervereinigung: Daniel Deegener und Raphael Neudert. An dritter Stelle folgt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ralf Mang.

Die Kandidaten

Daniel Deegener, Raphael Neudert, Ralf Mang, Harald Leixner, Julian Fehrentz, Julian Kauf, Daniel Büttner, Karlheinz Stemler, Michael Kauf, Dierk Stempinski, Georg Fehrentz, Benjamin Schmitt, Patric Jung, Thomas Sukrow, Patrick Lill und Fabian Saini.