Um Kinder fürs Lesen zu begeistern, wird alljährlich der bundesweite Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels abgehalten – und das bereits seit 1959. Selbstverständlich messen sich auch die besten Leserinnen und Leser des Kreises Kusel mit ihren Altersgenossen. Wie anspruchsvoll es sein kann, den besten Vorleser zu ermitteln, durfte ich am Montagabend als Jury-Neuling erfahren.

In der Mediothek des Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasiums stand der Kreisentscheid auf dem Programm. Heißt: Die Kinder, die bereits ihre Schulentscheide im Herbst gewinnen konnten, traten gegeneinander an, um den besten Vorleser des Landkreises zu ermitteln.

Erst eigener, dann fremder Text

Das Vorgehen ist simpel und dennoch anspruchsvoll. Die fünf Kreisfinalisten, die aus Schönenberg-Kübelberg, Lauterecken und Kusel kamen, mussten jeweils für drei Minuten eine selbstgewählte Textstelle vorlesen. In der zweiten Runde lag die Lesedauer bei je zwei Minuten, allerdings galt es dann, einen fremden Text vorzustellen.

Aber wie lässt sich das bewerten? Auf der Webseite des Vorlesewettbewerbs heißt es: „Vorlesen lässt sich nicht mit Maßband und Stoppuhr messen.“ Also braucht es klare Kriterien und eine Jury, die diese anwendet. Oliver Klaßen, Lehrer und Mediotheksleiter am Siebenpfeiffer-Gymnasium, berief als Organisator drei Mitglieder für eben jene Jury ein. Dazu zählten Claudia Schramm von der Kreis- und Stadtbücherei sowie Stephanie von Mosig von der Buchhandlung Wolf in Kusel. „Beide sind schon routinierte Jurorinnen“, kündigte Klaßen schon vor der Veranstaltung an. Erstmals Teil der Jury war meine Wenigkeit.

Bewertungskriterien büffeln

Um meiner neuen Aufgabe gerecht zu werden, stand zuerst einmal das Büffeln der Bewertungskriterien auf dem Programm. Denn nur mit bloßem Zuhören wird man der Leistung der Kinder nicht gerecht. In drei Teilbereichen werden bis zu fünf Punkte vergeben: Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl. Wird sicher und flüssig gelesen? Ist die Aussprache deutlich? Bekommt die Handlung durch passende Betonung eine eigene Ausdruckskraft und Dynamik? Ist die ausgesuchte Textpassage schlüssig? Das sind nur einige der Fragen, die ein Juror während des Vortrags und bei der Punktevergabe beachten muss. Der Punkt Textauswahl wird dabei selbstverständlich nur bei dem mitgebrachten Text bewertet.

Als Fremdtext lasen alle Teilnehmer einen kurzen Abschnitt aus dem siebten Band der Reihe „Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer mit dem Titel „Versteinert“ vor. Nachdem die fünf Schülerinnen und Schüler beide Durchgänge überstanden hatten, zog sich die Jury zur Beratung zurück. Zu meiner Erleichterung kamen meine beiden erfahrenen Mitjurorinnen zu dem gleichen Ergebnis wie ich. Oliver Klaßen verkündete die Siegerin: Emma Nuss von der IGS Schönenberg-Kübelberg.

Volle Punktzahl beim Fremdtext

Die Sechstklässlerin überzeugte schon in Runde eins. Der Text ihrer Wahl stammte aus dem Roman „Kleine Schwester, großes Biest“ von Martha Heesen. Selbst als einer ihrer Kontrahenten versehentlich sein Buch fallenließ, änderte das nichts an Emmas souveränem Lesefluss. Sogar noch sicherer und flüssiger las sie den fremden Text vor, was ihr bei meiner Bewertung die volle Punktzahl bescherte.

Damit darf sich Emma Nuss stolz als beste Vorleserin des Landkreises Kusel bezeichnen. Das Ende der Fahnenstange ist für sie noch nicht erreicht: Im April wird Emma den Kreis beim Bezirksentscheid Rheinhessen vertreten. Schneidet sie dort ebenso stark ab, könnte der Landesentscheid in Mainz und schließlich sogar das große Bundesfinale in Berlin auf die IGS-Schülerin warten. Zu wünschen bleibt ihr nur eins: ganz viel Erfolg!