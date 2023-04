Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie helfen, wenn der Sprung von der Schule in die Ausbildung näher rückt: Jobfüxe. Im Landkreis Kusel unterstützen zwei dieser Experten junge Menschen bei Berufswahl, Bewerbungstraining und mehr. Wegen der Corona-Pandemie werden es neue Auszubildende schwerer haben, meinen sie.

Corinna Heidenreich und Andreas Zimmermann sind Jobfüxe. Sie sind beim Christlichen Jugenddorf (CJD) angestellt und an mehreren Tagen in der Woche an verschiedenen Schulen anzutreffen. Dort verhelfen