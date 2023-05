Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Junge Menschen gestalten am Sonntag zum zweiten Mal das Gedenken am Volkstrauertag an der Rutsweilerer Zweikirche. Durch den Ukraine-Krieg ist das Thema für sie noch viel näher und eindringlicher, berichten vier Jugendliche.

Sie rechne nicht wirklich damit, dass Schulkameraden am Sonntag, am Volkstrauertag, in und an die Zweikirche nach Rutsweiler an der Lauter kommen, sagt Marlene Schreck. Die Zehntklässlerin ist stellvertretende