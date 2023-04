Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat in Dittweiler und Krottelbach neue 5G-Mobilfunkstationen in Betrieb genommen und versorgt erste Bewohner der Orte und ihre Gäste mit der neuen Breitbandtechnologie.

An zwei weiteren Vodafone-Standorten im Kreis wird die 5G-Technologie bis Mitte 2022 eingebaut: Dennweiler-Frohnbach und Steinbach am Glan. Mittelfristiges Ziel sei es, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung,