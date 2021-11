Autofahrer, die aus Richtung Kusel nach Ruthweiler fahren, werden nun am Ortseingang von einem Weihnachtsmann und einem Schneemann empfangen.

Alfred Weber und Lothar Schwarz, die ehemaligen Beigeordneten von Ortsbürgermeister Sven Dick, haben sich schon vor Jahren zur Aufgabe gemacht, die Verkehrsinsel am Ortseingang zu verschönern. Die Fläche wurden von den beiden nicht nur bepflanzt und gepflegt, in der Vorweihnachtszeit und in der Osterzeit wird sie auch geschmückt. Im vergangenen Jahr waren in der Adventszeit noch Kerzen auf der Verkehrsinsel zu sehen. Diesmal ist es das Duo Weihnachtsmann und Schneemann.

Laut Lothar Schwarz haben er und Weber mehrere Stunden in der Werkstatt zugebracht, bis die beiden Figuren fertiggestellt waren. Sie sollen auf die Weihnachtszeit einstimmen. Vielleicht ein kleiner Trost, für den zum zweiten Male ausgefallene Adventsmarkt.