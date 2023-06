Vergessene Kleidung hat am Montagvormittag in St. Julian eine Suchaktion von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, wurden Anwohner auf herumliegende Kleidung und verdächtige Fundsachen am Wohnmobilstellplatz am Glan aufmerksam. Die eingesetzte Streife fand an der Ölmühle Kleidung, ein Fahrrad und ein Handy. Da nach Angaben der Beamten zunächst der Verdacht bestand, dass der Besitzer in einer hilflosen Lage sein könnte, erfolgte eine umfangreiche Suchaktion mit der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, bei der unter anderem eine Drohne zum Einsatz kam. Durch einen Hinweis von einem Zeugen kam der unverletzte Eigentümer zum Einsatzort, sodass die Suche laut Polizei mit einem „guten Ende“ abgeschlossen werden konnte. Eine plausible Erklärung, weshalb er die Sachen an der Ölmühle abgelegt hatte, konnte der Betroffene gegenüber der Polizei nicht abgeben.