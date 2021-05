Die Wolfsteiner Udo und Maximilian Mathias haben geschraubt und gewerkelt, um mit ihrem Rallyeauto wettbewerbsfähig zu sein. Ganz egal, wann der Start in die Saison erfolgen kann, das Vater-Sohn-Team verspricht: „Sobald die Startflagge fällt, sind wir bereit.“

Irgendwie heiß sind die beiden schon auf ihren ersten Start im neuen Jahr. Der Einstieg ins Sportjahr sollte bei der Westerwald-Rallye Anfang April sein. Die wurde aber abgesagt, ebenso wie viele weitere Veranstaltungen. Somit ist es offen, wann – und ob überhaupt – Vater und Sohn in die Saison starten können.

Einstieg im Jahr 1988

Seit mehr als 30 Jahren ist Udo Mathias dem Rallyesport verbunden. 1988 ist er eingestiegen: als Beifahrer des Lautereckers Bernd Sydow in einem VW Golf GTI bei der Rallye Oberehe. „Dieser Einsatz hat mir so viel Spaß bereitet, dass ich dem Rallyesport treu geblieben bin“, erinnert sich der Senior. Schnell stellten sich Erfolge ein, und noch heute denkt er gerne an den Gesamtsieg bei der Schinderhannes-Rallye im Jahr 1990 sowie mehrere Klassensiege im selben Jahr. Dann widmete sich Udo Mathias mehr dem Radfahren und den Abfahrten auf Skipisten.

Röhrl auf dem Armaturenbrett

Dann kam das Jahr 2009: Einen Tag vor Vollendung des 18. Lebensjahres hatte Junior Maximilian seinen ersten Rallye-Einsatz – als Beifahrer seines Vaters. Bei der Rallye Südliche Weinstraße feierte das Team seine Premiere im Golf GT. Die Aufgaben und Feinheiten als Copilot beherrschte der Nachwuchs ohne Probleme – schließlich hatte er im Vater einen guten Lehrmeister. Höhepunkt dieser Rallye: Walter Röhrl, der bis dato einzige deutsche Rallyeweltmeister, verewigte sich auf dem Armaturenbrett des Rallyeautos mit einem Autogramm.

Gleich bei der nächsten Rallye tauschten Vater und Sohn Mathias die Rollen. „Das war die Löwenrallye 2009 mit Start und Ziel in Birkenfeld“, erinnert sich Udo Mathias. Die Saison stand ganz im Zeichen des Lernens, wurde ausschließlich in der Retro-Rallye-Wertung mit Gleichmäßigkeitsprüfungen bestritten und fand ihren Höhepunkt im Gesamtsieg bei der Rallye „Kohle und Stahl“ im Saarland.

Schnell erste Klassensiege

2011 stieg das Duo auf einen VW Golf GTI 16 V mit 150 PS um. Nach kurzer Eingewöhnungsphase stellten sich schnell die ersten Klassensiege ein. In seinem vierten Sportjahr, 2015, sicherte sich Maximilian Mathias die Junior-Wertung im Rallye-Pokal der Region Südwest. Bei der Rallye Westerwald gab es einen Klassensieg und bei der Rallye Kempenich den Gruppensieg.

2016 wechselte das Team auf einen Honda Civic EP 3 mit 230 PS, holte mehrere Klassensiege und den zweiten Platz in der ADAC-Rheinland-Pfalz-Rallye-Meisterschaft. Zum Abschluss der Saison startete das Team erstmals in der deutschen Rallyemeisterschaft. Bei der Drei-Städte-Rallye gab es einen Platz im vorderen Mittelfeld der Gesamtwertung.

Bei DM-Lauf lange vorne dabei

In den folgenden Jahren konnte sich das Team immer wieder über vordere Platzierungen freuen. Im Vorjahr erfolgte schließlich der Umstieg auf einen Mitsubishi Lancer EVO X mit etwa 300 PS. Bereits beim ersten Einsatz, der Rallye „Südliche Weinstraße“, sprang der Gruppensieg heraus. Es folgten ein weiterer Gruppensieg bei der Westerwald-Rallye sowie mehrere zweite Plätze. Zum Jahresabschluss ging es als Höhepunkt erneut zur Drei-Städte- Rallye: Bis kurz vor Schluss lagen Mathias/Mathias auf dem vierten Platz in ihrer Klasse. Doch auf der vorletzten Prüfung riss auf einem Schotterstück der komplette Auspuff ab. Die Wolfsteiner beendeten die Rallye vorzeitig.

Auspuffanlage komplett erneuert

„Es wird höchste Zeit, in die Gänge zu kommen“, verkünden die beiden Motorsportler beim Werkstattbesuch der RHEINPFALZ. Die Auspuffanlage muss komplett erneuert werden. „Ansonsten sind nur ganz normale Servicearbeiten notwendig“, ergänzt Maximilian Mathias. Der eingesetzte Mitsubishi Lancer der EVO-Stufe zehn wurde von Gassner-Motorsport nach dem Reglement der Serienfahrzeuge aufgebaut.

„Das bedeutet, dass der Motor mit rund 300 PS sowie Getriebe und Bremsen serienmäßig sind“, erläutert Udo Mathias. Damit lassen sich die Unterhaltungskosten für das Fahrzeug in Grenzen halten. Überrollkäfig, Schalensitze und Sechs-Punkt-Gurte entsprechen den Sicherheitsrichtlinien des internationalen Automobilverbands FIA. „Große Unterstützung erhalten wir von unserem Chefmechaniker und Freund Dietmar Fritz, der in seiner Werkstatt in Sienhachenbach viel Zeit und Geld in die Vorbereitung des Fahrzeugs investiert“, sagt Udo Mathias.

Technisch wie mental gerüstet

Sohn Maximilian arbeitet bei einem Schweizer Unternehmen in der Nähe von Zermatt. Zu seinen Rallyeeinsätzen reist er jedes Mal in die Westpfalz an. Der Plan für das Sportjahr 2020 war, die erforderlichen vier Läufe zu absolvieren, um für die Rheinland-Pfalz-Rallye-Meisterschaft gewertet zu werden. Dort hatte das Vater-Sohn-Team zwar keine vordere Platzierung in der Jahreswertung angepeilt, den einen oder anderen Klassen- oder Gruppensieg hatten die Wolfsteiner aber durchaus auf dem Schirm. Die Saarland-Pfalz-Rallye im August und die Oberland-Rallye im September, beides Läufe zur deutschen Rallye-Meisterschaft, waren ebenfalls im Saisonplan vermerkt, eine besondere Herausforderung sollte der Start bei der Luxemburg-Rallye sein. Jetzt liegt erstmal alles auf Eis, Udo und Maximilian Mathias sind in Lauerstellung: Denn technisch wie mental ist das Vater-Sohn-Team für die Saison gerüstet.