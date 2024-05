Im Bereich der Wetzel-Kaserne in Baumholder ist am Mittwoch der Grundstein für eine neue US-Grundschule gelegt worden. Die Bauarbeiten wurden Ende 2023 vergeben, im Sommer 2027 soll der Komplex bezugsfertig sein. Nach Angaben des Öffentlichkeitsbüros der US-Army in Baumholder investiert die US-Seite knapp 64,7 Millionen Dollar in den Neubau. Entstehen soll „eine Schule des 21. Jahrhunderts“ für rund 700 Mädchen und Jungen. Die Gebäude werden mit beweglichen Wänden ausgestattet, die für viel Flexibilität und Weiterentwicklung sorgen sollen. Das „globale Klassenzimmerkonzept“ erstreckt sich über 135.200 Quadratmeter, gebaut wird nachhaltig und energieeffizient. Die neue Schule wird die 1953 eröffnete Smith-Grundschule ersetzen.