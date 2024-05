Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Christian Nickel ist Büroleiter einer Fahrschule und hat bereits politische Erfahrung als Mitglied im Stadt- und Verbandsgemeinderat gesammelt. Der 52-Jährige will nun Stadtbürgermeister in Wolfstein werden. Was ihn antreibt.

Christian Nickel ist der Kandidat für das Amt des Stadtbürgermeisters in Wolfstein. Nachdem der bisherige Bürgermeister Herwart Dilly nicht mehr antritt, ist der 52-jährige, parteilose Einzelbewerber