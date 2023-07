Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Montagabend in Rammelsbach eine Frau attackiert, zu Boden gestoßen und bedrängt haben soll. Die Tat soll sich nach Angaben der Ermittler in Höhe des Spielplatzes ereignet haben. Der Mann sei im Anschluss in unbekannte Richtung geflüchtet. Auch die Frau habe die Flucht ergriffen und sei von Verkehrsteilnehmern auf dem Gehweg an der Bundesstraße aufgegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die ab 20.30 Uhr in Rammelsbach – vor allem in der Nähe des Bahnhofs – unterwegs waren und etwas Ungewöhnliches beobachtet haben. Der Unbekannte soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und schlank sein. Er habe kurze, dunkle Haare und Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls habe der Mann mit hellem Hauttyp eine dunkle Jeans und ein dunkles Shirt getragen. Hinweise nimmt die Kripo in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.