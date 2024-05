Die Heckscheibe eines Mitsubishi Outlander ist am Dienstagnachmittag in Kusel eingeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug auf einem Privatgrundstück in der Homburger Straße 27 abgestellt. Die Polizei Kusel bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, unter der Telefonnummer 06381 9190 anzurufen oder eine E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu senden.