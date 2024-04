Die größten Hits von Udo Jürgens erklingen am Sonntag, 14. April, um 17 Uhr im Paul-Schneider-Gymnasium in Meisenheim. Zu Gast ist die Udo & Jürgen's Tribute Band mit Titeln wie „Griechischer Wein“, „Aber bitte mit Sahne“, „Ich war noch niemals in New York“ oder „Mit 66 Jahren“. Die Band besteht aus acht Musiken, darunter sind zwei Brüder, die Udo Jürgens gemeinsam verkörpern: Gerrit Obermann singt und Kristof Obermann spielt Klavier. Karten gibt es im Vorverkauf beim Volksbildungswerk Meisenheim (Telefon 06753 2207) und der Buchhandlung Feickert in Meisenheim, Schüler und Studenten sind frei.